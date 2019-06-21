挪威島民 要求設無時間區域

挪威西北部有一個島嶼夏日島（Sommaroy）因位處北極圈內，每到夏天，總是陽光漫佈，但到冬天又不見天日。當地居民於本月向議員提交聯署請願信，要求政府將島嶼列為全球首個沒有時間限制的「無時間區域（time free zone）」，以讓當地居民能夠充份利用時間。



夏日島現時有居民約三百五十人，主要靠魚業與旅遊業維生。礙於時區制度，居民上學魚工作的時間劃分，須照挪威法律執行。但當地每年五月十八日至七月二十六日不會日落，十一月至一月則全無日光，導致居民要在不恰當的時間上課或工作。



