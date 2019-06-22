埃及前總統穆爾西死因有可疑
癱瘓六幢政府大樓 示威者圍堵警總
特區政府暫緩修訂《逃犯條例》，大專學界拒收貨，昨天發起包圍政總，數千名示威者先後包圍政總、立法會、警總、稅務大樓、入境事務大樓、金鐘政府合署等六個政府重要辦公地點，逼使多個部門提早關門。其中大批示威者...
2019-06-22
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支持北韓向美要求減制裁 習近平同意加強中朝關係
國家主席習近平結束國事訪問朝鮮，昨日下午乘坐專機啟程回國。朝中社報道，習近平與北韓領袖金正恩前日在平壤錦繡山迎賓館舉行會談，習近平表示，中方願意為北韓提供解決自身安全和發展事宜的幫助，在無核化談判中，對北韓要求美國放寬經濟制裁表示支持。 金正恩則表示，近一年來朝鮮採取了緩解局勢緊張的措施，但沒有獲得有美國的積極回應，指這並非他願意看到的結果。他強調，朝鮮將耐心地堅持與有關國家對話，解決彼此關切問題，從而使半島問題取得成果。 習近平與金正恩在會談中一致認為，進一步發展中朝關係，有利實現地區和平穩定。中朝雙方未來將積極努力加強兩黨和兩國之間的戰略溝通，增進相互理解與信任，保持高...
2019-06-22
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戰機升空後忽叫停 特朗普曾批准空襲伊朗
據《紐約時報》報道，美國總統特朗普原本批准空襲伊朗境內目標，以對伊朗進行報復。報道引述高層官員表示，美國國土安全部官員和國會領袖在白宮商討後，軍方以及外交官員原本計劃最遲於二十日晚七時三十分發動空襲，轟炸無線電雷達站和火箭發射裝置等一系列軍事設施，當時執行任務的戰機已升空，但計劃忽然被叫停。 報道又指，未知特朗普是臨時改變主意，抑或因為後勤或戰略問題，忽然叫停計劃。白宮及國防部拒絕回應事件。 伊朗革命衞隊於二十日擊落一架美軍「全球鷹」無人偵察機，並聲稱事發時無人機進入了伊朗南部領空。不過，美國軍方表示，無人機當時是在霍爾木茲海峽的國際水域上空飛行，並強調，出事區域內近日發生...
2019-06-22
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OMA OMA入場價399萬
屯門掃管笏近期接連有多個新盤推出，其中永泰旗下的OMA OMA日前突擊開價，首批98伙包括一房及兩房戶，全部單位均低於600萬，一房最平399.88萬入場。 永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖...
2019-06-22
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中銀取消帳戶最低結餘收費
繼滙豐銀行宣佈取消「個人綜合理財戶口」最低理財總值要求及低額結存服務費，中銀香港（2388）亦跟隨全面取消個人綜合理財及一般帳戶服務費，相關改動將由8月1日起生效。 將於8月1日生效 中銀表示由8月1日起，全面取消個人綜合理財及一般帳戶服務費，其中「中銀理財」、「智盈理財」及「智盈理財」將分別取消綜合理財總值低於100萬元、20萬元及1萬元的服務月費，相關費用分別為280元、120元及60元。此外，港幣儲蓄和往來帳戶則取消每月綜合平均結餘低於5000元的60元服務月費，同時取消港幣活期儲蓄帳戶於分行櫃枱提款及轉帳的交易收費（現時每項交易費用為20元），以及取消相應的...
2019-06-22
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耶穌覺醒 森巴搶首名
巴西射手加比爾捷西斯去夏世界盃留下零士哥紀錄後，在曼城的仕途亦急轉直下，今屆美洲國家盃亦失去正選。不過，森巴隊長丹尼爾就以積極態度勉勵他，更以身作則以三十六歲高齡穩居正選。在前輩身教下，捷西斯勢領軍於今晚美洲盃A組尾輪主場大勝秘魯以首名晉級，一於捧讓球主客和讓一球「主勝」。（Now650台、Now E周日凌晨3:00直播） 加比爾捷西斯前季於曼城大放異采，去年更正選出戰俄羅斯世界盃，惟五仗以來零入球，連累巴西在八強出局，此後他在國家隊及藍月皆淪為後備，儘管他在美洲國家盃開鑼前兩場友賽復任正選兼入三球，惟頭兩輪又被羅拔圖法明奴搶去正選席位。淪為副手後，捷西斯坦言留下心...
2019-06-22
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英倫女裝 優惠精選
行政人員上班服既要端莊，又不能太沉悶，英國時裝品牌Hobbs主攻OL及行政人員，設計滲入活潑玩味，適合年輕職業女性，品牌今期推出的夏日減價，會以低至六折發售，上班族要留意喇。文︰Angel部份圖片︰陳...
2019-06-22
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《愛•回家》複製「安心偷食」 細龍生做足全套：我係一個臭咗嘅男人！
TVB處境喜劇《愛·回家之開心速遞》主題曲向來由黃心穎主唱，但因4月爆出她與人夫許志安的「偷食」事件，引起軒然大波，結果TVB要立即抽起該主題曲，黃心穎潛水無影無蹤。事隔兩個月，該劇前晚和昨晚一連播出...
2019-06-22
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好好過日子——可以成行了
自從兩年前到過以色列之後，一直心思思再去。許多朋友看了我拍的以色列紀錄片，也一直問甚麼時候搞個團去旅行。 以色列，尤其三千年古城耶路撒冷，是人類文明史上的重鎮，又是猶太、基督、伊斯蘭三大宗教的發源地，遍地歷史遺跡，隨手一摸便是好幾千年，人於其中，就像走進了從小耳熟能詳的故事之中。 這麼一個好地方，要搞一個旅行團則令我猶豫了好久，因為還是宗教和非宗教的問題，如果是教徒，到了以色列自然會全神關注自己教派的遺跡和事物，若是懷着朝聖心態而去的，那更是虔誠。若是沒有宗教信仰的人到了那裏，因為沒有教義來縛，沒有成見，看歷史眼界可以放寬，會看到更多的東西。這也就一直是我擔心的事情，同行之...
2019-06-22
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馬場浮世繪——黃俊復出日期未定
見習騎師黃俊在五月二十九日沙田晨課期間，因一宗墮馬意外而受傷，他其後被送往威爾斯親王醫院就醫。意外中，黃俊的胸部、背部及頭部均有受傷，以及出現骨裂情況。黃俊已於昨日出院，並返回見習騎師宿舍休養，以及繼續接受物理治療及復康療程。香港賽馬會首席醫療主任一直跟進黃俊的療程及康復進度，惟現階段暫未確定他何時可以恢復策騎。 馬場浮世繪
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