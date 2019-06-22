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埃及前總統穆爾西死因有可疑

2019-06-22 列印
　　土耳其總統埃爾多安表示，埃及前總統穆爾西出庭受審期間暴斃，其死因有可疑。他又稱永遠不會讓穆爾西的死被遺忘。埃爾多安在伊斯坦布爾參加了為外國記者設置的活動，他在會上表示，穆爾西並非自然死亡，而是被殺害，並相信聯合國將調查穆爾西的死因。

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