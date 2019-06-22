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當地警方未收通知 泰皇偕皇后 瑞士街頭踩車

2019-06-22 列印
　　泰皇哇集拉隆功與皇后素提達被傳媒拍攝到在瑞士琉森街頭踏單車，而瑞士警方顯然未有獲通知泰皇到訪的消息。

　　圖片顯示，六十六歲的哇集拉隆功穿上緊身紫色小背心及貼身單車褲，並戴上單車頭盔，在洛桑一家酒店外騎上單車，皇后素提達穿著白色背心緊隨其後，兩人附近有一批隨員。瑞士警方指，他們未有接獲有關泰皇來訪的消息，至於兩人踏單車的地點、卡斯塔涅巴姆瑞士優質酒店（Kastanienbaum Swiss Quality Seehotel）則拒絕置評。　

　　哇集拉隆功之前亦曾被拍到穿上露出肚皮的小背心、在德國慕尼黑逛商場的照片。當時的照片顯示他身上有大量紋身。

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