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俄羅斯釋放「鯨魚監獄」近百條鯨魚

2019-06-22 列印
　　俄羅斯將釋放近一百條被捕捉關養的鯨魚，按照俄方說法，這些鯨魚是要用來從事科學研究，但國際學術界和保育人士批評那是一座鯨魚監獄，而生活環境惡劣。

　　在這座鯨魚監獄裏，總共關了十一條殺人鯨和八十七條白鯨，俄方同意分階段讓牠們回歸大洋，預計四個月內完成。

　　據報，那批鯨魚是去年在鄂霍次克海捕捉的，牠們被送到一千三百公里外的一座港口飼養。俄羅斯和日本一樣，都以科研為藉口，獵捕鯨魚，但是保育人士懷疑，捕到的鯨魚，會被送往主題樂園或是中國的水族館。而一條殺人鯨可賣得數以百萬計美元，而白鯨售價亦達數以萬計美元。

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