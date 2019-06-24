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特朗普再制裁伊朗 美軍發動網絡攻擊

2019-06-24 列印
　　美伊緊張關係持續，在伊朗擊落美軍無人偵察機後，儘管美國總統特朗普叫停空襲伊朗，但警告軍事行動仍然是選項，並在Twitter發文，宣佈周一將向伊朗實施新一輪經濟制裁。不過，特朗普口風明顯軟化地，表明若德黑蘭政府願意放棄核武，美方可「讓伊朗再次偉大」，成為富裕國家，而他會變成伊朗的最好朋友。

　　美國官員表示，美軍網戰部隊近日已對伊朗軍方電腦網絡展開反擊，包括攻擊伊朗的導彈控制系統及一個間諜網絡。伊朗軍方將領拉希德則回應指，美國與伊朗爆發任何衝突，都必將在波斯灣內引發不可控的後果。

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