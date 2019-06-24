  • 2019年6月24日 星期一
  • 30º
  • 80%
熱門： 鑽戒夾公仔機老鼠北海道劉德華

日報新聞 > 國際

美擬籌3900億經援巴勒斯坦

2019-06-24 列印
　　美國政府公佈一項名為「和平促進繁榮」的經濟計劃，涉款五百億美元（約三千九百億港元），意在改善巴勒斯坦和鄰近阿拉伯國家的經濟。

　　有關計劃由特朗普女婿、白宮高級顧問庫什納主導，目標是在未來十年內，由公營及私營方式融資，為巴勒斯坦人籌募逾五百億美元資金，為約旦河西岸、加沙、埃及和黎巴嫩等地，設立多項計劃，涵蓋醫療、教育、能源等範疇，預料將創造超過一百萬個就業機會，令巴勒斯坦的國內生產總值翻倍，同時使貧窮率降低一半。

　　庫什納二十五日起連續兩日將會到巴林，出席講解會介紹該項計劃。但巴勒斯坦方面已表示會杯葛會議，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯稱，在政治局勢未改善前，雙方不應討論經濟問題。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd