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夏威夷飛機墜毀 11人罹難

2019-06-24 列印
　　夏威夷一架接載跳傘人士的飛機墜毀，機上十一人死亡。出事的雙引擎飛機在當地二十一日傍晚，飛機起飛後數分鐘，在瓦胡島北岸的機場附近墜毀，之後引發大火，機上無人生還。目擊者表示，當時飛機低飛後翻轉，掠過樹上，最終墜毀着火。

　　這是美國四年來最嚴重的民航機空難，部份死者家屬當時就在事發現場附近。當局正調查事故緣由。

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