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金屬囊附信息作墓碑 SpaceX運骨灰上太空

2019-06-24 列印
　　美國太空科技公司SpaceX的「獵鷹重型」火箭（Falcon Heavy），周一晚將在佛羅里達州升空，屆時將運送一百五十二名先人的骨灰上太空。這一百五十二名死者的家屬透過提供太空葬服務的Celestis DNA公司，把至愛的骨灰送上太空。



　　由去年開始，每名死者的家屬付出最多的五千美元（三萬九千港元），把七克重的骨灰放上獵鷹火箭，發射送至太空。

　　骨灰會存放在金屬儲存囊內，放在「獵鷹重型」火箭運載的其中一個衛星上升空。每一個金屬囊都有附有信息，當作墓碑。

　　Celestis DNA於一九九四年開始營運，先後透過十五種不同的太空載具，把人類骨灰送上太空。曾參演《星空奇遇記》、於二○○五年離世的杜漢（James Doohan），其部份骨灰於二○○八年也是透過Celestis DNA送上太空。

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