  • 2019年6月24日 星期一
  • 30º
  • 80%
熱門： 鑽戒夾公仔機老鼠北海道劉德華

日報新聞 > 國際

年度美人魚巡遊 紐約火辣辣登場爭妍鬥麗

2019-06-24 列印
　　一年一度的美人魚巡遊（Mermaid Parade）盛事， 上周六（二十二日）在紐約科尼島舉行，現場氣氛熱鬧，參與巡遊者以古怪逗趣的造型，施展渾身解數。今年這項盛事已踏入第三十七屆，今次巡遊的國王及皇后由已故民歌手Woody Guthrie的子女擔綱。Woody Guthrie夫婦於一九四三年移居當地美人魚大道，居於一間公寓，而他們的子女也在當地成長。

　　美人魚巡遊是紐約年度盛事，每年吸引數以萬計的遊客在大道兩旁觀賞。參與者都穿著美人魚和其他海洋主題的服裝，諸如穿上貝殼性感比堅尼，化上美人魚妝容，爭妍鬥麗一番。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd