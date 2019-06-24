玩具反斗城擬在美重開六分店

據最新一期《東周刊》報道，花膠是華人喜愛食品之一，時下講究環保，人們少吃魚翅後，花膠更加受追捧。大家有否想到，吃一口花膠原來會影響非洲多國經濟？不少花膠是非洲尼羅河鱸魚的魚鰾所製，由於有價有市，導致漁民濫捕，鱸魚數量因而大幅下降。為了令「鱸魚經濟」持續發展，有國家正考慮規管撈捕和買賣鱸魚。



去年結業申請破產重組的美國大型玩具零售商玩具反斗城，今年聖誕節前將會重開，預料將在美國開設六間分店及一間網店。



知情人士透露，Tru Kids Brands行政總裁、前玩具反斗城行政高層巴里（Richard Barry），正研究重開玩具反斗城商店。這些商店佔地約一萬平方呎，將設置兒童遊樂區及體驗區。而營運成本亦會壓縮，玩具供應商只會在產品出售後才會獲得報酬。雖然去年美國七百多家玩具反斗城倒閉，但亞洲、歐洲和印度還有九百間門市在營運，玩具反斗城的新東家還計劃今年年底前在海外地區（主要是亞洲）再開設七十間門市。華人愛以花膠入饌，主要原因是膠原蛋白豐富，能夠養顏。現時本港每斤花膠的售價，由約一千元至逾萬元不等。花膠即魚鰾，是魚體內充滿氣體的器官，負責調節在水中浮沉，可用以製作手術線、麻醉藥等。至於食用的花膠，必須夠大及厚身，所以多出自大魚身上，種類之中最常見是筒膠，因未剖開時呈筒狀而得名；非洲維多利亞湖的尼羅河鱸魚便是筒膠主要來源。



維多利亞湖是世界最大熱帶淡水湖，橫跨肯亞、坦桑尼亞和烏干達三個國家（下簡稱三國），湖內盛產的尼羅河鱸魚，也是全球最大淡水魚之一，長度可達兩米，重量可達二百公斤。鱸魚的肉質鮮美，體形大之餘，魚骨卻很少，適合歐洲人口味，可加工成冷凍魚片出口。



魚鰾搶貴 買手轉購走私貨



一九五四年，當時的殖民者英國將鱸魚引入維多利亞湖，以達經濟效益，但鱸魚性情兇猛，很快便把湖內二百多個物種的生物趕盡殺絕。及至現時，鱸魚已成為當地經濟支柱。○三年，三國出口到歐盟的鱸魚銷售總額接近一億七千萬歐元，然而，當地鱸魚的價值並不止於此，因為比起魚肉，可製成花膠的魚鰾更值錢。○○年初，中國商人開始到烏干達直接買入魚鰾，將當地鱸魚的每公斤價格，推高近一倍至三至四美元。



據《東周刊》報道，在肯亞，現時一個一百多克的魚鰾，可以賣到近四十美元；超過半公斤重的魚鰾，更可賣到近一百六十美元，相當於當地一個一房單位的月租。由於出口魚鰾仍是新興貿易，肯亞未有相應政策監管，亦沒有人清楚賣出魚鰾的實際數字，但保守估計，去年賣出二百九十噸之多。



魚鰾有價有市，故三國許多漁民在捕獲鱸魚後，直接剖開魚肚取出魚鰾，然後向華人買家銷售。在坦桑尼亞，有嚴格的許可證制度和稅收制度管理鱸魚貿易，為了避開規管，買家都往幾乎全無管制的烏干達入貨，購買從坦桑尼亞走私而來的鱸魚。雖然魚鰾價格上漲，但烏干達漁民的實際獲益卻不多，因為當地至今沒有法例規管魚鰾買賣，向漁民購買魚鰾的中間人相當神秘，故漁民不知道賣出的魚鰾最終會去到哪裏，也不知道廠家買入的確實價錢。



食物安全聯會去年發表報告指出，烏干達漁民賣出魚鰾的價格，僅是工廠購入價的一半，可見中間人從中賺取了暴利。現在，烏干達漁民希望有個價格標準，令他們可以增加收益。



正因為銷情好，三國漁民乘勢多捕鱸魚，以致非法濫捕情況嚴重，例如使用小網等漁具捕撈幼魚，或者捕撈準備繁殖的雌魚。基本上超過半米的鱸魚才算成熟，但當地市場湧現不少只有二十厘米的小魚，過份捕獵之餘亦影響繁殖，令鱸魚幾乎滅絕。



一名漁夫向環保團體「中外對話」說：「十年前我們一天可以撈到七百公斤的尼羅河鱸魚，現在一天大概只有一百五十公斤。」魚量大幅減少，漁民惟有到湖中心捕魚，坐快船也要花上五個小時，普通船更要八小時。為了國家可以透過賣鱸魚賺錢的同時，又能保障鱸魚不被濫捕，烏干達農業部長堔皮賈（Vincent Sempijja）表示，政府現正進行諮詢，將立新法例規管鱸魚買賣。



烏干達政府打算為鱸魚價格定立標準，以及規限漁民只可以賣出連同魚鰾的鱸魚給有牌加工廠或出口商，杜絕中間人從中取得利益，料此舉可提高賣出價，又能增加國家稅收。



