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不回應與女友吵架事件 約翰遜：英要為「硬脫歐」作準備

2019-06-26 列印
　　近日受到與同居女友爭吵驚動警方負面消息打擊的英國保守黨黨魁選舉熱門候選人約翰遜，接受傳媒專訪，指英國要為無協議下「硬脫歐」作好準備，但他仍然希望能爭取到歐盟讓步。

  不過，即使約翰遜順利出任黨魁及成為首相，黨內的「留歐派」已發出警告，明言可能會在數月內發動逼宮行動，勢要趕他下台。至於他和同居女友吵架、被鄰居報警的事，他拒絕透露詳情，強調國事不應該扯上家事，認為這對伴侶不公平。

　　過去數天，約翰遜與同居女友在家中激烈吵架、驚動警方的事件被傳媒熱炒，成為頭條新聞，令人質疑約翰遜的為人和品格是否適宜當國家領袖。

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