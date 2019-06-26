創世界紀錄 整個旅程共花逾54萬 美國女子18月遊遍全球195個主權國

美國女子德蒙布倫（Taylor Demonbreun）二○一七年大學畢業後，決定放棄求職，轉而前往世界各地旅行，增廣見聞。她花了十八個月時間，到訪了全球每一個主權國家，成為最快時間遊歷所有主權國家的人。她一共創造了四項健力士世界紀錄，包括達成這個目標的最年輕者、最年輕女性、時間最快者和最快達成這個目標的女性等。



截至去年十二月，世界上共有一百九十五個主權國家。在這段遊歷期間，她的父母及兄長有份陪伴她到部份國家，包括母親陪她暢遊荷蘭、芬蘭、俄羅斯、比利時、捷克和匈牙利。兄長陪她到訪日本、南韓及中國。至於父親則和她一起遊覽澳洲和紐西蘭。至於其餘一百八十三個國家，都是她獨自上路。



她最長的一次旅程是在紐西蘭逗留了十天，最短的僅在摩納哥停留了三十五分鐘。至於整個旅程的花費，她估計在七萬美元（五十四萬五千港元）左右。



