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日產公司設計鴨子機械人 Wi-Fi太陽能驅動除草守田

2019-06-26 列印
　　近日日本日產汽車（Nissan）公司研發了一款鴨子機械人「Aigamo」，全自動駕駛，但其外型卻一點不像鴨。日本的農業最初是用鴨守護稻田，除了可以捉食昆蟲，鴨子還可以抑制雜草生長。日產公司研發的「Aigamo」，利用Wi-Fi、GPS及太陽能電池驅動，在水稻田中遊走，目的便是替代真實的守田鴨。

　　目前「Aigano」正在日本山形縣水稻田中進行測試，日產稱未有計劃大量生產。

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