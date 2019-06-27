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米高積遜逝世十周年 各地歌迷獻花悼念

2019-06-27 列印
　　周二是樂壇天王米高積遜逝世十周年，大批樂迷前往加州格倫代爾鎮的森林草坪紀念公園他的墓前拜祭，獻上鮮花和心意卡，也有人擺放他的遺像，向他致敬。雖然已離開人世十年，但許多歌迷仍對他念念不忘。

　　當地一家花店接到來自日本一名顧客的定單，送上一束花到米高墓前。另有一束花經過精心設計，是伊朗國旗的顏色，心意卡上寫上：「伊朗（心心）MJ」。另有一束花的心意卡寫道：「來自丹麥的愛。」也有一批樂迷前往米高積遜生前所住的最後一個居所，即洛杉磯荷爾貝山住宅區的大屋外面憑弔。



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