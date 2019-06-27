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卡拉瓦喬百年名畫 神秘買家購得

2019-06-27 列印
　　十六世紀意大利古典畫名家卡拉瓦喬（Caravaggio）以聖經為主題的名畫《猶滴與荷羅孚尼》（Judith and Holofernes），消失一百年後現身，原定在周四拍賣，估值一億至一億五千萬歐羅（八億八千三百萬至十三億二千四百七十一萬港元）。但拍賣前兩天，一名神秘的外國買家購下此畫，並計劃在法國以外的博物館展出，讓公眾有機會欣賞。

　　拍賣行Marc Labarbe及藝術專家蒂爾坎（Turquin）表示，幅畫已私下售予一位外國買家，交易受到一項秘密協議約束，包括售價和買家身份。

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