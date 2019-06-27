  • 2019年6月27日 星期四
  • 30º
  • 84%
熱門： 曾蔭權逃犯條例G20東京奧運香港小姐

日報新聞 > 國際

全球首例 助當局追查可疑人 ﻿fb同意﻿﻿將仇恨言論交法國﻿

2019-06-27 列印
■朱克伯格（左）曾與馬克龍（右）進行一連串會議，就互聯網安全商討對策。網上圖片
Previous Next

　　法國數碼事務部長塞德里克‧吳（Cedric O）周二宣佈，全球最多人使用的社交網站facebook（fb）已同意與法國司法部門合作，向法官提供在facebook平台上發佈仇恨言論和內容的法國用戶數據資料，例如ip位址，以協助當局追查那些人的身份。相信facebook是全球第一家採取這項措施的科網企業。

　　塞德里克的父親是南韓人，他很早期已加入法國總統馬克龍的政府擔任顧問，對法國政府的科網政策有很大影響力，包括影響馬克龍對科網大企業的看法。自從今年三月他獲委任為數碼事務部長後，便與facebook高層緊密接觸，致力打擊網上的仇恨言論。

　　馬克龍期望法國在全球擔當領導角色，加強監管在網上散播的仇恨言論和假資訊。faceboook創辦人兼行政總裁朱克伯格曾與馬克龍進行一連串會議，商討對策。上周，該公司全球事務部主管克萊格又與塞德里克開會，雙方終於同意在這方面加強合作。

　　

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd