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波音737MAX再現隱患 機頭自動向下俯衝

2019-06-28 列印
　　美國聯邦航空管理局（FAA）二十六日發出聲明，在麻煩纏身的波音737 Max型客機找到一個新的「安全隱患」，有可能導致復飛測試進一步推遲。

　　FAA指出上周對737 MAX客機進行模擬器測試時發現飛行軟件有問題，可能令機頭向下俯衝，機師無法即時控制飛機。

　　《華爾街日報》引述消息人士說法，指此事發生在上周，當時正在模擬測試一個緊急程序，避免波音MCAS反失速軟件一旦發生故障，導致機頭向下俯衝。但FAA機師最後判斷此一程序解決狀況所需時間太長，成為安全隱患。但目前還不清楚，此一問題能否只用軟件更新解決，或是必須更換客機電腦晶片。

　　FAA此前告訴航空界，最快六月下旬就能進行測試，但新問題代表時間進一步推遲，據稱最樂觀也要等到七月八日。

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