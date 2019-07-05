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洪都拉斯沉船 最少26人死

2019-07-05 列印
　　中美洲國家洪都拉斯軍方證實，一艘漁船周三在洪都拉斯面向加勒比海的海域沉沒，至今已知道最少有二十六人死亡。這是洪都拉斯近年其中一宗死傷最嚴重的海難。軍方發言人梅薩說，肇事漁船「瓦利號」（Wallie）在偏遠的莫斯基蒂亞區對開海域沉沒，有四十七人生還獲救。當局證實船長已死去，但他在漁船沉沒之前，已盡了最後努力發出求救信號。

　　「瓦利號」在洪都拉斯最東邊毗鄰尼加拉瓜的格拉西亚斯—阿迪奥斯角出發。當地禁止捕魚及禁止捕龍蝦期剛剛結束，漁船上擠滿了出海作業的漁民，暫時未知是否超載。當局接報後即時派出大批人員到現場搜救，並調查事發原因。

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