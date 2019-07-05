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北韓責美冥頑不靈 破壞朝鮮半島和平努力

2019-07-05 列印
　　北韓常駐聯合國代表處七月三日發表聲明，沒有提及核子會談，而是集中炮轟美國的制裁措施，指責美國一方面大談與北韓恢復對話，另方面卻冥頑不靈地作出敵對行為，又指美國已對制裁措施着了迷。代表處指出，特朗普日前邀請北韓領袖金正恩在板門店握手會面，但在六月二十九日，美國、英國、法國和德國聯署一封信件給聯合國所有成員國傳閱，聲稱北韓輸入超出限額的石油，違反制裁令，要求各國採取緊急措施遣返在外地謀生的北韓勞工。

　　特朗普星期日成為歷來第一位踏足北韓境內的在任美國總統，與金正恩談了近一小時。雙方同意成立小組，恢復就朝鮮半島推動無核化的計劃進行談判。

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