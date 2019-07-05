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速度革命性過山車 兩秒即達125公里

2019-07-05 列印
　　位於美國伊利諾州芝加哥市外圍居里鎮的六旗主題樂園，興建了一座打破紀錄的過山車，定於周四美國國慶日正式開幕，讓喜愛刺激的入園遊人玩個痛快。這座名「Maxx Force」的過山車可以在不足兩秒內，把速度由零提升至每小時一百二十五公里（七十八哩），保證玩家會有前所未有的快感。

　　「Maxx Force」速度比美國現時任何一座過山車都要快。全程有五次三百六十度轉圈，最高點離地五十三米（一百七十五呎），是全球最高的。

　　六旗主題樂園的總裁沙里米說：「Maxx Force 絕對是一座革命性過山車，令到六旗（主題樂園）的創意提高至一個全新水平。」

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