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日7-11支付程式遭入侵 兩中國籍男子被捕

2019-07-06 列印
　　日本手機支付應用程式7 pay遭黑客入侵，造成約五千五百萬日圓的損失，相當於超過三百九十萬港元。 兩名中國籍男子被捕。

　　兩名男子涉嫌試圖冒用他人帳號，在7-11購買四十條電子煙煙彈，七月四日被警方以涉嫌詐騙未遂逮捕。初步調查發現，黑客來自中國等海外地區。7 pay應用程式註冊量達到一百五十萬，預計影響約九百名用戶，營運手機支付程式的公司承諾，將會全額賠償，並調查系統是否存在漏洞。

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