明年元旦生效 加州禁髮型歧視

美國加州七月三日正式通過法例，禁止任何基於頭髮與髮型的歧視，成為全美首個立下此法的州份。通過的新法例確保人們能在所有學校和辦公室，以蓬鬆捲曲的爆炸頭（Afro）與雷鬼頭（dreadlock）示人。這項法令的主要目的在保障喜好獨特髮型非裔美國人的權利，在加州參眾議會取得一致性通過。其後加州州長加文‧紐森在辦公室會見非裔婦女。（見圖）



這項法令由民主黨籍洛杉磯參議員米切爾（Holly Mitchell）提出，她本身是非裔，亦時常綁着細細的辮子。米切爾說：「法案保障加州非裔的權利，能選擇保有他們頭髮的自然樣貌，毋須迎合歐洲中心的慣例。對我們來說，天生頭髮就是我們的象徵。」加州州長紐森簽署法案時，提到去年十二月有高中生參加摔角比賽，被要求剪掉雷鬼頭髮型，否則不能參賽。紐森稱，該名學生被逼要在參賽資格與個人身份之間二擇其一，類似情况每日都在美國不同場合發生。這項法令將於明年元旦生效。不過，僱主仍被允許能以安全衛生為由，要求員工將頭髮綁起來。



