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少年法老頭像拍賣 逾4600萬成交

2019-07-06 列印
　　雖然埃及提出抗議，但有三千多年歷史的古埃及少年法老圖坦卡門頭像周四如期在倫敦拍賣，以四百七十四萬六千二百五十英鎊（四千六百三十二萬三千多港元）成交。埃及政府之前曾要求取消拍賣，歸還這個被盜去的國寶。

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