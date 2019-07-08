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倫敦48小時內兩名男子被槍殺

2019-07-08 列印
　　一名二十八歲左右的男子昨日（七日）凌晨在東倫敦萊頓（Leyton）被槍殺，這是倫敦四十八小時內第二宗類似的槍殺案。警方發言人表示，警方於當地時間周日凌晨三點左右，接獲槍擊報案，到達現場後，發現該名男子身受嚴重槍傷，醫護人員嘗試搶救，但最終傷重死亡。他指，身份鑒定工作仍未開始，死者近親仍未知悉事件，而屍體檢驗工作會在稍後進行。至於涉案的另一名二十多歲男子，現正在醫院留醫，院方表示並無生命危險。發言人又指，兇殺現場現被封鎖，重案組正介入調查。

　　這是倫敦上周連續第二宗槍殺案。在上周五（五日），一名二十五歲左右的男子晚上八時左右在溫佈萊（Wembley）被槍擊，身受重傷，送院後證實不治。警方發言人早前表示，案件至今無人被捕，調查仍在繼續，而由於警方仍在兇案現場蒐證，他呼籲駕駛者避免行駛當地。他表示當地居民不用過份擔心，警方之後會在案發地區加強警力，維持治安。

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