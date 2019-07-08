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日本廣泛地區水浸 貓媽媽緊抱貓B避雨

2019-07-08 列印
　　日本西邊地區最近暴雨成災，廣泛地區出現水浸，該網民於Twitter發佈一系列相片，表示學校因大雨而停課，但自己還是要回校一趟，豈料出門不久，驚見貓媽媽帶着兩隻小貓躲在屋簷下避雨。他表示，當時貓媽媽用前腳緊緊護着幾隻小貓，像怕牠們被雨水淋濕。而根據相片，一對貓寶寶似乎背對鏡頭，在喝貓媽媽的奶，而貓媽媽的神情有點緊張，彷彿在防備身旁出現的陌生人。

　　該名網民表示，當時被貓媽媽的行為感動，不忍心看牠們在外經受風雨，於是幫牠們移動到水淹不到的地方才離開。樓主又透露，初時貓媽媽欲保護孩子，對他有敵意，但知道他是來幫助，貓貓其後冷靜下來。

　　不少網民都表示，貓媽媽展現了強大的母愛，有網民更採用此畫面，製作咖啡泡沫。樓主事後表示驚訝，稱沒想過這事會得到如此大的迴響。

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