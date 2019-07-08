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芬蘭揹妻障礙賽 立陶宛夫婦奪冠

2019-07-08 列印
　　芬蘭小鎮松卡耶爾維每年夏天都會舉辦別開生面的「揹妻比賽」，男參賽者要揹着女伴跑過二百五十多米的障礙賽道。這項賽事於剛過去的周六舉行，結果由來自立陶宛的夫婦基利奧斯卡斯（Vytautas Kirkliauskas）和基利奧斯基恩（Neringa Kirkliauskiene）奪魁，擊敗另外數十組對手。

　　基利奧斯卡斯揹着妻子以一分六秒七二完成賽事，順利奪冠，獲得等同妻子體重的啤酒。兩人今次以零點一秒之微，擊敗了六屆冠軍、芬蘭選手米耶蒂寧（Taisto Miettinen）及其女伴。

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