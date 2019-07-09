金正恩往錦繡山太陽宮 紀念金日成逝世25周年

在昨天中午，朝鮮全境鳴笛三分鐘致哀。朝鮮央視直播了平壤群眾放下工作，朝着太陽宮方向集體鞠躬默哀的場面。此外，朝鮮中央電視台也播放了金正恩在金日成、金正日銅像前獻花致敬，並在永生廳瞻仰遺容的影像。
陪同他一起拜祭的還有朝鮮最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、國務委員會副委員長樸奉珠、內閣總理金才龍等黨政軍高層。這是金正恩時隔兩年再次公開拜祭祖父金日成。
屯門公園大媽歌舞團故態復萌。有網民聲稱周六「光復屯門公園」行動後，昨日即有約十隊表演者重返公園「獻唱」和接受打賞，遂在昨午發起「暢遊屯門公園」行動，有四十多人參加，到公園遊行及要求康文署嚴正執法，其間...
2019-07-09
正在拆卸中的深圳體育中心，八日上午十一時三十分左右突然倒塌，有施工人員被困，初步消息有多人受傷。深圳市第二人民醫院至少接收了六名傷者，區衛健局於下午一時五十分接到市二院通報，其中一名送醫院搶救的五十歲姓王男子，經全力搶救一小時後無效死亡。 在附近上班的工人透露，倒塌的體育館前身是室內籃球場，由於升級改造，已經清空裏面所有商舖。有消息指，體育館倒塌前內部只有幾根柱支撐，外圍基本拆除。事發後，有工人家屬抵達現場查詢親人情況，但具體情形尚未清楚。 現場仍有人被困 目前，事發地周圍已經拉起了警戒線，附近有多輛消防車和急救車，消防人員正在事故現場搶救。 據深圳消防消息，現場已救出兩名...
2019-07-09
意大利龐貝古城遺址的地基內，藏有至少十枚未爆的二戰時期遺留炸彈。龐貝考古博物館表示，這對遊客沒有風險。但目前沒有官方文件顯示這些炸彈的相關位置。 一九四三年八月，盟軍空軍在九次不同的空襲中，向龐貝投放了一百六十五枚炸彈。當中九十六枚炸彈已找出並拆除。而其他炸彈落在尚未被挖掘的地方，這部份炸彈中，一些炸彈已被拆除或自爆，但至少還有十枚炸彈位於此處。 考古學家西蒙（Antonio De Simone）稱，他曾在一九八六年對龐貝古城進行考古挖掘時，發現了兩枚炸彈，其中一枚已經爆炸，而另一枚完好無損。在六十六公頃的考古區域內，已被挖掘的土地只有四十四公頃，而未被挖掘的土地里至少有十...
2019-07-09
東半山豪宅成交大致平穩，惟現時大部分屋苑盤源少，更甚是不少放盤以連租約放售，買家要「無樓睇」下入市，如渣甸山嘉雲臺，有買家以4800萬承接連租約中層單位，屋苑現時盤源不足10個。 中原地產高級...
2019-07-09
美國上周公佈的非農就業數據表現強勁，令投資者對美國聯儲局減息預期降溫，美股反覆向下。杜指早段曾跌177點，低見26744點；納指則跌83點，見8078點；標普500指數跌18點，報2971點。 ...
2019-07-09
東道主巴西在周日美洲國家盃決賽3:1擊敗秘魯捧盃，但賽後卻變成美斯聲討會！事關該名阿根廷隊長在周六季軍戰後再度批評巴西及南美足協，森巴軍團及秘魯將帥隨即開火反擊，據報美斯的言論違反了南美足協的紀律條款，若被判罰禁賽隨時令他無緣征戰二二年世界盃。 巴西今仗靠鋒將艾華頓索拉斯、李察利臣和加比爾捷西斯各入一球，雖然後者在七十分鐘兩黃一紅被逐，但仍然以3:1擊敗有射手荷西古里路射入十二碼的秘魯，事隔十二年再次捧走美洲國家盃，同時是該隊歷來第九次封王。 不過，巴西將帥沒有沉醉在勝利喜悅之中，反而向美斯連番發炮。後者在四強及季軍戰賽後皆直斥南美足協及球證腐敗，務求令巴西在主場奪...
2019-07-09
日本長野縣白馬（Hakuba）地區，是個度假避暑的好地方，特別是住進區內的豪華森林小屋，除可享盡多元設施，更可寧靜避世作「森」呼吸，寫意到極。文：韋利 圖：韋利、Hakuba Hotel Group ...
2019-07-09
自月前驚爆「安心偷食」事件，最大受害人鄭秀文(Sammi)發文指已原諒老公安仔，其後人妻選擇不時喺社交網發放正能量，大晒個唱排舞照，重新出發。另一苦主馬國明近日亦已認與黃心穎分手，將對方「降呢」為朋友...
2019-07-09
《逃犯條例》修訂造成社會撕裂，大批年輕人上街，特首林鄭月娥承諾聽取民意，尤其是年輕人的聲音，雖然起步不順利，但政府不應失望，反而要加倍努力，尋求「貼地」方式，與年輕人溝通。 反修例連串示威中，不少參與者為十多歲的年輕人，也有不少是大專生，他們為何對現狀不滿？政府有責任尋根究柢。不少評論認為，年輕人對未來欠缺希望，有指他們感到上流阻力，也有人認為他們無法上車，形成怨氣，或擔心未來被邊緣化，事業沒前景……究竟孰真孰假？政府要找出真正原因。 近日社會有呼聲，要求政府想方設法，聆聽年輕人的聲音。中大校長段崇智建議從速成立一個具建設性及認受性的對話平台，連結政府與不同年齡、階層和政見...
2019-07-09
馬季周日才煞科，但霍利時、蘇保羅和高伯新都急不及待，日前已先行離港提早放假，所以明晚谷戰，他們都不會在場督師。這三位練馬師明晚均有馬列陣，且各有牌面馬參戰，相信不會因倉主離港而無心戀戰。 馬場浮世繪
2019-07-09