  • 2019年7月9日 星期二
  • 31º
  • 78%
熱門： 升中派位逃犯條例林鄭月娥京都叩門

日報新聞 > 國際

金正恩往錦繡山太陽宮 紀念金日成逝世25周年

2019-07-09 列印
　　朝鮮領袖金正恩昨天（八日）前往錦繡山太陽宮，瞻仰朝鮮已故最高領導人金日成遺容。朝中社報道表示，七月八日正值金日成逝世二十五周年，「祖國山河處處洋溢着人民深切懷念社會主義朝鮮的始祖——絕世偉人金日成主席的忠誠真情，金正恩同志在民族最大的緬懷日參謁錦繡山太陽宮。」

　　在昨天中午，朝鮮全境鳴笛三分鐘致哀。朝鮮央視直播了平壤群眾放下工作，朝着太陽宮方向集體鞠躬默哀的場面。此外，朝鮮中央電視台也播放了金正恩在金日成、金正日銅像前獻花致敬，並在永生廳瞻仰遺容的影像。

　　陪同他一起拜祭的還有朝鮮最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、國務委員會副委員長樸奉珠、內閣總理金才龍等黨政軍高層。這是金正恩時隔兩年再次公開拜祭祖父金日成。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd