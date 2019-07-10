指文翠珊脫歐一團糟 ﻿特朗普﻿﻿與英大使絕交﻿

英國駐美大使達羅克（Kim Darroch）批評美國總統特朗普及其政府「笨拙無能」的外交電文外洩、在英、美之間引發的風波進一步發酵。特朗普周一繼續發炮，聲稱白宮「不再與英國大使打交道」。他又把矛頭指向英國看守首相文翠珊，指她把脫歐問題處理得一團糟，而英國即將有一位新首相上台，是一個「好消息」。



特朗普在 Twitter 發佈訊息寫道：「我一直用非常批判的態度去批評英國和首相文翠珊處理脫歐問題的表現。她和她的代表搞到一團糟。我告訴她應該怎樣做，但她卻決定走另一條路。我不認識大使（達羅克），但他在美國不受歡迎，也無人會想到他。」



他續說：「我們不再與他（達羅克）打交道。好消息是，奇妙的英國即將會有一位新首相誕生。我極之享受上月（在英國的）國事訪問。令我留下最深刻印象的，還是英女皇。」雖然特朗普說不認識達羅克，但其實兩人已見過數次面，包括最近一次特朗普訪問英國的時候。



過去數天，英國政府官員嘗試撲火，淡化達羅克的言論，希望盡快平息這場風波，但似乎未能消除特朗普的怒氣。事件鬧大後，兩國官員曾經接觸及商討，其中一名官員形容對話「有建設性」。



據悉，達羅克原本獲得邀請，於周一晚上與特朗普和卡塔爾領袖一起晚宴，但特朗普發出上述Twitter短訊後數小時，一名高級政府官員和一名消息靈通人士證實，美方已取消邀請達羅克出席這個晚宴。



英國政界中人極力為達羅克辯護。看守首相文翠珊透過發言人說，文翠珊仍然「全面信任」達羅克，儘管不是在每一件事情上都和他看法一致。首相府發言人強調，洩密行為是「絕對不可接受」，當局會進行徹底調查。



特朗普對文翠珊力撐達羅克明顯感到不滿，毫不客氣地抨擊文翠珊在脫歐一事上搞到一團糟。



