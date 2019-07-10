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中國墨西哥鋼鐵 美宣佈加徵關稅

2019-07-10 列印
　　美國宣佈，對部份來自中國及墨西哥的鋼鐵製品加徵關稅，以懲罰兩國不公平補助製造業界。美國商務部指，今年二月接獲美國業界申訴後展開調查，認為中國及墨西哥進口的結構鋼，受益於兩國百分之三十點三至百分之一百七十七點四三補助，因此決定採取加徵關稅措施。

　　美國海關將基於補助稅率，對兩國相關製品徵收進口關稅。此外，美國商務部在一份聲明指，中國和墨西哥二○一八年出口美國預製結構鋼材總值達十五億美元。

　　由於目前僅屬初步調查，商務部表示，若事後發現錯誤，款項將會退還，調查預料今年十一月前結束。

　　美國五月就新北美自由貿易協定，與墨西哥及加拿大達成共識，取消兩國鋼鋁關稅。美國商務部認為加拿大的補助微乎其微，因此新關稅不會影響加拿大。

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