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美UBER染指 直升機服務

2019-07-11 列印
　　美國Uber把叫車服務擴展到直升機，在紐約正式推出直升機服務，從曼克頓飛往甘迺廸國際機場，只需八分鐘。單程收費二百至二百五十美元（約一千五百六十至一千九百五十港元）。

        　　這款Uber Copter的黑色直升機周二起在紐約市營運，目前只有一條路線，從曼克頓下城區去甘迺廸機場。如果搭車，從曼克頓下城區到甘迺廸機場大約花一小時，但遇上繁時間塞車，或許就得花上兩個小時以上；若乘搭地鐵也得要五十至七十五分鐘。而Uber Copter的承諾則是，從車輛轉乘直升機飛行時間，不到三十分鐘就能抵達。

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