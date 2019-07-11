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超市發售 每塊78港元 實驗室人造肉兩年內應市

2019-07-11 列印
　　在科學實驗室內培植的可食用肉類，早在六年前已面世，當時炮製出來的一塊漢堡牛肉價值高達二十八萬美元（約二百一十八萬港元）。科學家估計，這種「科學人造美食」可於兩年內普及化及在超級市場上架，公開發售，到時一塊人造肉的售價會降至十美元（約七十八港元），普通人也可負擔得起。

　　全球氣候變化、動物權益以及人類的飲食健康，都是消費者愈來愈關注的議題。這種在實驗室內研究出來的「科學人造美食」可以協助人類解決糧食問題，又可避免屠宰牲畜，為推動環保及改善氣候作出貢獻。

　　根據市場研究公司Good Food Institute提供的資料，參與相關研究項目的企業和新興公司，已由二○一六年底的四家，增至二○一八年的二十多家，顯示前景大有可為。「科學人造美食」於二○一三年由荷蘭初創公司Mosa Meat的創辦人波斯特（Mark Post）首創，哄動全球。

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