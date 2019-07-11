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日延長管制半導體材料 文在寅：助企業減依賴

2019-07-11 列印
　　韓國總統文在寅表示，不排除日本政府會延長對半導體原料出口管制，因此韓國政府將大幅增加支出，協助企業在國內採購零件、材料和設備，以減少對日本出口原料的依賴。文在寅又表示，韓方已通過外交途徑致力解決問題，但不能排除日方延長管制時間的可能性。

　　他指這種狀況十分令人遺憾，但韓方別無選擇，只能為所有的可能做好準備，又指日方的管制措施將對全球經濟產生不利影響，韓國將尋求國際社會合作。　

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