梅根偕愛兒阿奇 觀哈里和威廉打馬球

英國薩塞克斯公爵夫人梅根周三帶同兩個月大的兒子阿奇，到球場觀看爸爸哈里和伯父威廉打馬球。這是阿奇出世後，第一次出席戶外活動。



比賽在英格蘭薩里郡一個馬球俱樂部內舉行。在場拍攝到的照片顯示，梅根戴上黑超眼鏡，抱著阿奇，站在球場邊為丈夫打氣，更一度吻BB，愛心十足。



威廉王子的夫人凱特也帶同三名孩子喬治王子、夏洛特公主和路易王子到場。自今年五月阿奇出世以來，今次是凱特和梅根首次在公開場合聚頭。



哈里王子夫婦早前被傳媒揭發，動用二百四十萬英鎊公帑裝修溫莎堡的住宅，此外又拒絕公開阿奇的洗禮儀式，未有按慣例公開其教父、教母身份，惹起外界批評。



