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東海道新幹線 奧運前引入新列車

2019-07-12 列印
　　日本東海道新幹線於明年夏天起引入新型列車，其將於周三（十日）於靜岡縣三島巿公開測試。

　　這款型號N700S的新列車可在停電後，利用搭載於列車的鋰電池，在車廂提供照明，並保持行駛，不需靠架空電纜供電。在測試期間，列車頂的集電弓降下，模擬停電狀態，十六卡列車中有四卡電車安裝了鋰電池，為車廂提供照明，並慢慢加速至時速三十公里，共行駛約兩公里。

　　JR東海鐵路公司指，新型列車將於明年七月，即東京奧運舉辦前引入。公司發言人指，由於擔心巨大災害發生，指若引入系統應對緊急情況，將更有效確保乘客安全。

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