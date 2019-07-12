經典福士甲蟲車停產 墨國山區居民不捨

德國福士汽車的經典甲蟲車（Beetle），周三在墨西哥的產線正式停產，這款八十一年歷史的汽車從此畫下句號。不過，在墨西哥城市郊的山區，仍有很多民眾依賴這款原裝甲蟲車。



墨西哥城的市郊庫奧特佩克（Cuautepec）位處山區，經常大霧籠罩，也欠缺公共交通工具，當地人常把甲蟲車用作非正規的士。這款少見後置引擎、外形圓弧的小車子，至今在當地流行。



當地一位的士司機表示，新款甲蟲車不好上坡，舊一代可以輕易攀越任何斜坡。而有一位商人則是當地少有擁有二○○八年新一代甲蟲車的人，但又同時擁有舊一代，他承認，雖然新一代在山區的行駛表現不夠理想，但自己喜歡與眾不同的感覺，又讚賞任何一代都「吸引又有性格」。



