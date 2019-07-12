﻿俄軍核潛艇﻿北極火劫 疑執行神秘勘探任務

俄國一艘核潛艇七月一日在北極圈深海探索時起火，艇上十四名高級軍官吸入大量濃煙致死。三日以後俄國軍方才對外公佈，潛艇電池倉首先起火，強調核反應堆已被隔離。至於核潛艇屬何種型號，當時在執行甚麼任務，以及潛艇如何發生事故，俄方至今閉口不提。



北極蘊藏幾十億桶石油，數萬億立方英尺天然氣，以及其他豐富的礦產，其佔地球未開發資源總量百分之十六至二十六。石油與天然氣都是俄羅斯至關重要的戰略和經濟資源，二〇一三年佔其出口總量百分之六十八，因此提早以各種方式控制，甚至壟斷北極區域，對俄羅斯而言，在地緣政治上至關重要。



確實自冷戰時代開始，蘇聯便在北極圈建造大量軍事基地，派遣核潛艇進行深海探索。俄羅斯繼續其軍事計劃，○七年八月派遣兩隻「迷你潛艇」潛入北極水底四千二百英里，插了一支防鏽鈦製國旗，以此宣誓區域「主權」。與此同時，俄方又不斷在聯合國協商，爭取拓展北極圈大陸架的邊界。



俄國北極插旗宣「主權」



北極終年積雪，氣候嚴酷，若按常規，地面上直接開採資源，無論人力抑或技術層面，暫時都遭遇不少困難。儘管如此，俄羅斯一一年便開始在伯朝拉海的Prirazlomnoye油田開始首個北極石油開採工程，至一八年已產出三百二十萬頓石油。官方則預算油田有約七千萬噸的石油存量。



此外，俄羅斯國防部開啟了「冰山計劃」，研發核動力無人深潛艇，旨在以「極端技術」，克服北極的「極端氣候」，進一步勘探開採石油。計劃的核心，在於一艘稱為Belgorod的核動力潛艇。其長一百八十二英里，是至今建造的最大型潛艇。除了進行水底勘察、截聽軍事情報、架設和保護海底電纜，Belgorod還為各類軍事系統架設平台，以及是各式小型潛艇的母艦，常駐在深海河牀，提供維修與補給服務。



俄國一直強調，冰山計劃只是「北極區域和平合作發展」的一部份。但不能忽略是，俄羅斯一四年兼併克里米亞以後，西方國家對俄實施經濟制裁，俄國石油公司需要的外國資金和技術受到限制。正在此時，冰山計劃才高歌猛進，外界一般認為其旨在「自尋出路」。



多家傳媒估計，失事的俄國潛艇屬於AS-12或AS-31系列，可深潛至六千英尺，一般裝備在大型母艦上。



俄羅斯傳媒引述軍方消息指，其主要任務包括監聽國外水底通信線路、深海維修、保護國內海底電纜等。



