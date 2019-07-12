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法徵數碼服務稅 特朗普下令調查

2019-07-12 列印
　　法國政府計劃向科網企業開徵新的數碼服務稅，引起美國關注。總統特朗普下令對此展開調查，而調查行動可能是鋪路向法國徵收報復性關稅。法國國會料於周四表決通過開徵這項新稅。

　　美國貿易代表萊特希澤說：「美國非常關注這項數碼服務稅……不公平針對美國公司。」

　　在這項新稅之下，美資科網巨企包括Google和facebook在法國國內賺取的收入，須支付百分之三稅款。預料這項新稅今年可為法國政府庫房帶來四億歐羅（三十五億一千萬港元）進帳。



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