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逾4600年歷史 埃及兩最古老金字塔開放

2019-07-15 列印
　　埃及向遊客開放兩座最古老的金字塔，是自一九六五年以來首次。這兩座金字塔位於首都開羅以南約四十公里的代赫舒爾，展示大量新發現的石棺，部份石棺內有保存良好的木乃伊。

　　埃及官員及記者周六出席彎曲金字塔和附近一座金字塔的開幕儀式，它們在古王國時期建成，有四千六百多年歷史，外形獨特，是埃及兩座最古老及最大的金字塔。

　　當局指在代赫舒爾的埃及皇室墓地中發現木乃伊及陪葬品，以及可追溯到約四千年前中王國時期的一道六十公尺的古牆殘骸、喪禮面具和可追溯到古埃及後期的工具。下月將進一步發掘，希望有助刺激當地旅遊業。

　　埃及古物部長安納尼說，這兩座金字塔由埃及第四王朝的第一位法老斯尼夫魯（King Sneferu）建造。

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