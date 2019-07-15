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俄羅斯「質子-M」火箭順利升空

2019-07-15 列印
　　俄羅斯一枚攜帶Spektr-RG太空望遠鏡的「質子-M」火箭，在兩度延期後，最終於周六順利發射升空。

　　火箭在哈薩克拜科努爾發射場升空，火箭原訂在上月二十一日升空，之後押後至本月十二日，最後改為七月十三日發射。

　　發射十分鐘後，運載太空望遠鏡的推進器已成功與火箭分離，進入到亞軌道高度。俄羅斯航天集團總裁羅戈津其後在社交媒體上表示，運載火箭、航天器推進器和航天器均按計劃正常運行。

　　如果一切順利，太空望遠鏡三個月後便抵達距離地球一百五十萬公里的軌道，成為蘇聯時代以來首個超越地球軌道運作的俄羅斯太空探索儀器。

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