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「昭蘇縣氣象局」 微信發佈彩虹預報

2019-07-15 列印
　　早前「昭蘇縣氣象局」通過微信公眾號「昭蘇天氣」正式對外發佈了首條彩虹預報。據氣象部門統計，昭蘇縣每年5至8月期間，出現彩虹多達一百六十次，而且經常出現雙彩虹，三道彩虹也時有發生。

　　昭蘇縣氣象局副局長王媛指，製作彩虹預報從某種意義上說就是製作雷陣雨預報，而雷陣雨屬於中小尺度的天氣系統，影響範圍小，時間短，演變速度快，因此預報彩虹難度大。

　　一七年五月，昭蘇縣氣象局通過建立彩虹觀測點對彩虹進行數據採集。目前，已實現提前十小時預報，預報準確率達八成五。

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