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特朗普主動退出核協議 電文披露為讓奧巴馬難堪

2019-07-15 列印
　　英國駐美大使達羅克批評美國總統特朗普笨拙無能的一批機密電文外洩，引發一場外交風波，達羅克最終亦辭職。英國傳媒周日披露第二批外交機密電文，內容顯示達羅克認為特朗普之所以單方面宣佈退出伊朗核協議，是因為個人理由，事緣這份協議是由前總統奧巴馬達成的，他宣佈退出就是要讓奧巴馬難堪。另外，當地傳媒報道，警方已鎖定洩密案疑犯，有傳媒指與脫歐黨有關，旨在令達羅克下台。

　　達羅克在去年五月的電文中寫道：「（特朗普）政府此舉是破壞外交的行為，看來是出於意識形態與個人因素使然，因為這是屬於奧巴馬的協議。」當時出任英國外相的約翰遜曾赴華府，試圖說服特朗普不要退出二○一五年由美國、中國、英國、法國、俄羅斯及德國與伊朗達成的核協議。之後，達羅克發電文回倫敦指出，特朗普政府內部對這項決策意見分歧，他並批評白宮缺乏長期策略。

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