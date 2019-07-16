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法國國慶閱兵 爆示威拘數十人

2019-07-16 列印
　　上周日是法國國慶日，法國總統馬克龍和陸軍總參謀長勒庫安特乘坐座駕抵達香榭麗舍大道，出席閱兵儀式。　　儀式結束後，有數百名示威者在巴黎香榭麗舍大道一帶聚集，並用垃圾桶及其他物品築起路障，警方施放催淚氣體驅散示威者，數十名示威者被捕。到周日晚，警方宣佈香榭麗舍大道已恢復秩序。



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