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意警打擊極右勢力　搜獲空對空導彈

2019-07-17 列印
　　意大利警方周一採取針對極右組織及新納粹主義組織的行動，突擊搜查多處地點，搜獲一枚空對空導彈、一批機槍、火箭發射器和其他大批武器，拘捕了三人，包括推動新法西斯主義的新勢力黨（Forza Nuova Party）的五十歲前候選人貝爾吉奧洛（Fabio Del Bergiolo）。

　　警方人員在帕維亞省一個小型機場附近的貨倉內搜獲那枚導彈，又在貝爾吉奧洛的寓所內搜獲大批軍火、新納粹宣傳單張和希特拉的紀念品。

　　根據意大利傳媒報道，雖然導彈沒有裝上炸藥，但精通這種技術的人隨時可以做到。

　　資料顯示，檢獲的馬特拉超級530F（Matra Super 530F）導彈，是八十年代服役的R530導彈的改良版，射程達二十五公里，可運載多達三十公斤炸藥。一名不願公開姓名的導彈專家說：「這是極之危險的武器，可以改裝成從地面發射。」

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