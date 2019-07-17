英國威爾斯小街 奪「全球最斜街」稱號

全球最斜的街易主，由英國威爾斯哈萊克鎮小街Ffordd Pen Llech奪得，其最斜位置的坡度是百分之三十七點五，較現時的世界紀錄保持者紐西蘭但尼丁的鮑德溫街（Baldwin Street），還要斜二點五個百分點。



Ffordd Pen Llech在威爾斯語意為「石頭街」，是連結山頂古堡小鎮的一條沿山小道，其申請的最斜坡度獲健力士世界紀錄大全確認，較坡度百分之三十五的鮑德溫街還要斜。在威爾斯，多數居民都住在斜坡的下方，不過，藥房和郵局在頂上。



健力士紀錄對於紀錄認證，有一套嚴格的標準，全球最斜街道必須符合沿途都有人居住，以及它是一條鋪設完整的道路等條件。Ffordd Pen Llech街據信已經有一千多年歷史，居民希望世界紀錄能夠吸引更多遊客前去，為地方帶來經濟收益。



