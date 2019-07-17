聯合國：2018年全球8.2億人捱餓

聯合國周一發表報告，指全球各地去年有超過八點二一億人捱餓。這個數字是連續第三年上升，反映出若要達到在二○三○年之時無人捱餓的目標，要面對相當大的挑戰。報告指出，世界各地沒有足夠食物供應的人數，由二○一七年的八點一一億，上升至去年的八點二一億。



有份參與撰寫這份報告的聯合國糧食計劃署，其主管比斯利說：「我們將無法達到在二○三○年零飢餓的目標。」他謂：「這是一個壞趨勢。沒有糧食保障，我們永遠不會有和平及穩定。」他批評傳媒只專注談論英國脫歐和美國總統特朗普，而鮮有關心世界各地許多孩童因為飢餓而瀕死。比斯利警告稱，極端組織會利用人類飢餓問題及控制糧食供應作為武器，分化社會及招募新成員。



不過，報告同時指出，肥胖每年導致約四百萬人死亡，並且每個年齡段人群都面臨肥胖問題。其中，學齡段人群成為肥胖高發群體。



