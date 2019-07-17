紐西蘭小企鵝訪壽司店

紐西蘭威靈頓地鐵站附近一家壽司店老闆，早前準備開店時發現兩隻小藍企鵝躲在溫暖的吧台下面，於是報警將牠們放回威靈頓港，但未幾其中一隻企鵝又再跑回店內。警方是於上周六早上六時三十分第一次接報，華裔警官朱約翰（John Zhu）到場將這兩隻小企鵝從壽司店帶走（圖）。



但晚上朱約翰又再接到電話，獲悉一隻「脾氣暴躁的小企鵝」再度出現在壽司店中。在民眾和一名保育部人員的協助下，朱約翰將這隻小藍企鵝放回海中。保育部主管梅斯（Jack Mace）表示，企鵝會躲在壽司吧台下，是因為被魚腥味吸引，還有可以免於掠食者的傷害。威靈頓有至少六百對藍企鵝，但保育人士指這是首聽聞有企鵝走到市中心建築物裏面。



