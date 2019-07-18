首名女性出任 承諾建強大歐盟 ﻿馮德萊恩﻿﻿獲選歐委會主席﻿

歐洲議會周二表決通過由德國前國防部長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）接任歐盟委員會主席，成為首位女性出任這個職位。馮德萊恩承諾會致力建立團結及強大的歐盟，亦會與下任英國首相以建設性的方式合作。



﻿歐洲議會七百三十三名議員進行不記名投票後，以三百八十三對三百二十七票，二十二票棄權，通過六十歲的馮德萊恩在十一月接替容克出任新一屆歐盟委員會主席。有分析指，由於她得票少於四百票，削弱其認受性。



馮德萊恩在當選前承諾，歐盟會在社會福利、解決貧窮問題上，擔當更重要角色，她又支持女性權益，並主張讓歐盟委員會要就歐洲議會提出的動議立法，又加強歐盟邊界部門的資源，以應對難民潮。



在英國「脫歐」問題上，馮德萊恩認為，歐盟與英國應該盡一切努力，避免出現「硬脫歐」，若有好的理由，會容許將十月三十一日的「脫歐」限期再度押後。



在備受爭議的最後擔保方案問題上，她表明不會讓英國新任首相撤銷，因為這是確保愛爾蘭公民權利及和平穩定的兩大基石。



馮德萊恩一九五八年在比利時布魯塞爾出生，父親是德國基督教民主聯盟重要政治人物。由於父親工作的關係，她童年大部份時間都在比利時度過，直至十三時歲才搬回德國。高中畢業後，她曾於倫敦政治經濟學院等大學攻讀經濟學，之後轉在漢諾威醫學院攻讀醫學，並取得博士學位。在一九九二年至一九九六年間，她在美國史丹福擔任家庭主婦，其丈夫是史丹佛大學的教職員。



馮德萊恩於一九九○年加入基督教民主聯盟，自一九九九年起活躍於政治活動。她曾當選為下薩克森州議會議員、德國國會議員，並於二〇一三年出任德國聯邦國防部部長，是德國史上首位女性國防部部長。﻿



