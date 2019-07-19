時光停滯數十年 變生態樂園 ﻿切爾諾貝爾核災區 另類旅遊走入廢城﻿

世人將有機會一睹核災後之後的廢城景象。烏克蘭總統澤倫斯基在七月十日簽署法令並宣佈，將切爾諾貝爾（Chernobyl）核電站及周邊地帶改造為「官方旅遊景點」，並向公眾開放。當天他在核電站的新蓋頂開幕儀式上表示，新景點將增設「綠色行人走廊」，供遊人近觀這個史上最嚴重的核電廠災場，並形容切爾諾貝爾一直以來是烏克蘭的「污點」，但現在是時候改變了。



一九八六年四月，切爾諾貝爾核電站的四號反應堆因一系列的人為疏忽發生爆炸，核污染物蔓延至歐洲。據聯合國統計，五萬平方公里的土地遭受污染，三十一人因接觸核輻射即時死亡，六十萬人受牽連，事後患上各種後遺症。



但澤倫斯基認為，自從當年三十五萬人撤出「隔離區」以後，這片地區的自然得到復甦，形成豐富的生態圈，是「一個獨特的地方」，應該開放給科學家、生態學家、歷史學家，以及遊客參觀。



災區旅行團深受歡迎



在二○一一年，烏克蘭當局認為隔離區的核輻射已降至安全水平，首都基輔有旅行社開設旅行團，帶遊客進去參觀。今年正值事故三十三周年，五月美國HBO迷你劇《切爾諾貝爾》首播，獲得好評，吸引全球旅客前往遊覽。



基輔一家旅行社SoloEast tours的負責人Sergiy Ivanchuk接受路透社訪問時表示，對比二○一八年，報團人數同期增長達四成。她指，現在旅行社會更提供與迷你劇劇情相關的路線，包括當年爆炸發生後，地方官員開會決定不立即疏散居民的地堡。



她介紹指，行程會在一天以內，價格約人均一百美元。遊客先會在基輔市中心乘坐旅遊巴，前往一百二十公里外的隔離區，參觀具歷史價值的各樣遺跡。由於當年居民緊急疏散，只允許帶走少量個人財物，這裏有如永遠停留了在蘇聯時代。到中午，遊客會在當地僅有的一家餐廳午餐，接着便參觀核電廠四號反應堆。現今這裏有一個新的鋼鐵水泥蓋頂覆蓋，高一百零五米，以阻擋核污染蔓延。整個項目耗資達二百二十億歐元，且預估日後維修耗費不菲。一日旅程會以在核電站附近的普皮里亞季（Pripyat）小鎮散步結束。小鎮的地標是一座廢棄的摩天輪，當年正準備開放予居民使用，結果悲劇發生，凋敝至今。



Sergiy Ivanchuk表示，導遊全程都會攜帶蓋革計數器（Geiger counters），以隨時測量輻射，防止對遊客造成損傷。她強調，一日旅程的輻射不過等於乘搭一趟長途航班的量，更為危險的，反倒是日久失修的建築，隨時有倒塌的可能。因此，旅行社會要求旅客不能獨自離隊，且只能進入行程安排的景點。



一日輻射量如搭長途機



在香港，金怡假期首席運營總監陳曉楠表示，旅行社早在一六年便開設相關旅行路線，報團人數一直充足。烏克蘭當局一八年邀請香港旅行社代表前往當地考察。她強調，一日行程接收的輻射量並不危及健康，但若然確有團員不願前往，住宿設在市中心，各人都可選擇離隊活動。



