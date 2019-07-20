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文件披露特朗普 曾參與支付緋聞掩口費

2019-07-20 列印
　　周四公開的一批法庭文件顯示，美國總統特朗普和他的前任高級助手希克斯（Hope Hicks）於二○一六年大選之前，有份參與安排支付掩口費給一名色情電影女星，要她隱瞞她與特朗普的性關係。不過，紐約法官指出，此案已經完結，意味着除了白宮前律師科恩之外，特朗普和其他相關人士受到懲罰的可能性不大。

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