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老翁日駐韓使館外 燒車自焚傷重不治

2019-07-20 列印
　　日本駐南韓首爾大使館外發生縱火案，一名七十八歲的男子懷疑放火燒車期間被燒傷，送院搶救無效死亡。

　　案發於昨日當地時間凌晨三時許，肇事的七十八歲金姓男子將汽車停在日本大使館門外的行人路後，在車內縱火，消防接報到場，十分鐘後將火撲滅，男子全身被燒傷需送院搶救，傷重不治。

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